Джокович на 1/4-финал в Шанхай след нов трилър

Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Шанхай от сериите "Мастърс 1000" с награден фонд над 9 милиона долара след нов трилър.

В китайския град, където климатът е ужасно влажен, носителят на 24 титли от "Големият шлем" се наложи над испанеца Хауме Мунар с 6:3, 5:7, 6:2 за повече от два часа и 40 минути на корта.

Ноле имаше големи затруднения и в миналия кръг срещу германеца Яник Ханфман.

За място на полуфиналите Джокович ще спори с белгиеца Зизу Бергс, който по-рано през деня победи канадеца Габриел Диало също в три сета - 3:6, 7:5, 7:6 (8).