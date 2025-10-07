ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" хареса заместник на Левандовски

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" проявява интерес към нападателя на "Борусия" (Дортмунд) Карим Адейеми. Каталунците виждат в лицето на 23-годишния футболист дългосрочен заместник на 37-годишния Роберт Левандовски, съобщи ESPN.

Според информацията, Адейеми може да се превърне в реална цел за Барселона следващото лято, когато му остава една година от договора с германския тим. Каталунският клуб продължава да следи нападателя в Бундеслигата.

Адейеми е в "Борусия" от лятото на 2022 г. През този сезон нападателят е участвал в 13 мача във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции. Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 45 милиона евро.

СНИМКА: РОЙТЕРС

