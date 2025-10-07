ЦСКА вече набеляза двама нови

В ЦСКА са идентифицирани две нови попълнения за зимната пауза, след като вече се работи усилено по селекцията, която бе кошмарно проспана за пореден път през лятото.

“Червените” отново са се насочили към скандинавския пазар въпреки несполуката с Давид Сегер, който към момента не отговаря на очакванията.

В ЦСКА спешно трябва да се намерят халфове, които могат да подават топката, а не да я изритват с всичка сила към нападателите. В момента такива няма, като дори при нулевото равенство с “Лудогорец” всеки трети пас бе грешен.

БФС спази традицията, като определи 9800 лева глоби за ЦСКА. Едната е особено любопитна, защото на пейката е имало човек, който не е трябвало да бъде там.

Благодарение на известния си член за нецензурни скандирания в касата на БФС също влиза доста сериозна сума - 1500 лева от “Славия”, 1500 лева от “Локо” (Сф), 2000 лева от “Левски”, 1500 лева от “Ботев” (Вр), 2000 лева от “Ботев” (Пд) и 2000 лева от ЦСКА. Или по договора за телевизионни права вероятно ще има такива, които да доплащат глоби и съдийски такси.

