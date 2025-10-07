Предвиждане сочи - "Левски" с 30% шанс да е шампион

Лека-полека шансовете на “Левски” да стане шампион у нас нарастват. Това сочи проучване на популярната страница за статистика Football Meets Data. Според анализа играчите на Хулио Веласкес имат 30% шанс да завършат като първенци в края на сезона, което ще значи, че хегемонията на “Лудогорец” ще падне. Възможността разградчани да вдигнат 15-а поредна титла у нас пък е малко над 60%. ЦСКА 1948, който в момента е втори, има шанс под 10%.

Само преди кръг същата страница за статистиката оценяваше възможността “сините” да триумфират в края на май с 25%. След равенството между ЦСКА и “Лудогорец” (0:0) обаче вероятността се покачва.

Иначе преди началото на кампанията разградчани бяха сочени еднолично за фаворит - около 85%. А процентът на “сините” бе по-малко от 10.

С добрите изяви на столичани и лидерството, което заемат в момента, обаче нещата се променят.

“Левски” за първи път от дълго време е на върха покрай октомврийската пауза за националните отбори. “Сините” имат 4 точки аванс пред 14-кратните шампиони на България. “Лудогорец” обаче е с мач по-малко. Авансът пред ЦСКА 1948 пък е 3 точки. Въпросният двубой на хегемона е с “Берое”, но все още не се знае кога ще се изиграе, като най-вероятно това ще се случи след Нова година заради ангажиментите на шампионите в Лига Европа.

“Лудогорец” пък спечели само 1 от последните си 4 мача. А и играта на тима на Руи Мота със сигурност не впечатлява напоследък.

В същото време стана ясно, че в “Левски” не плащат заплати, каквито дават в “Лудогорец”, че и ЦСКА. Sportal.bg разкри каква сума са отделили отборите в Първа лига за възнаграждения на своите футболисти и служители за миналата година. В това число влизат и вторите тимове на клубовете. Оттам се вижда, че 14-кратните шампиони на България дават 29 446 000 лв. на година за заплати. На второ място е ЦСКА - 21 326 000 лв. Трети по заплати е “Ботев” - 15 140 000 лева. И чак тогава идва “Левски”. От клуба са платили на всички общо 10 442 000 лева. Sportal обаче уточнява, че в клуба от “Подуяне” има служители, които получават част от парите си през фирми на спонсора, а не директно от клуба.

Испански гуру в областта на спортните иновации пък гостува на “Левски”. Хуан Фуентес Фернандес, който е директор на Глобалната лаборатория за тестване във Валенсия GSIC на Microsoft, се срещна с изпълнителния директор на “Левски” Даниел Боримиров и шефа на академията на клуба Елин Топузаков.