Билет за финала на световното в САЩ - 10 пъти по-скъп от този в Катар

Световното в САЩ, Мексико и Канада още е далеч, но ФИФА вече пусна билети за мондиала догодина, дори и за финала. А на феновете им направи впечатление, че цените са страшно завишени. При положение, че дори и жребият за историческия турнир с 48 отбора още не е теглен. Това трябва да се случи на 5 декември.

Пропуските за световното са може би най-скъпите в историята на играта. Най-евтиният билет за финала, който трябва да се играе на 19 юли в Ню Йорк следващата година, струва 1736 долара. Разбира се, местата са далеч от терена. И зад вратите.

Само за сравнение - по време на предния мондиал, този в Катар, най-бюджетните билети са 10 пъти по-евтини - 176 долара, изчислява изданието “Атлетик”.

С наближаването на световното и след жребия за групите цената ще стане още по-висока за последния 104-и мач от мондиала. Иначе за мача на откриването на “Ацтека” в Мексико Сити на 11 юни първата пусната в продажба партида билети свърши веднага, а те бяха на цени от 560 до 2335 долара.

Въпреки мегаскъпите билети ФИФА не очаква да се стигне до ситуация, както бе на световното клубно преди месеци. Тогава стадионите в САЩ пустееха, а заради това организаторите на клубния мондиал намалиха яко цените на билетите, та имаше и такива от по 20 долара, и то за мач от елиминациите.

От първенството в САЩ, Мексико и Канада световната футболна централа очаква рекордни приходи. И как иначе с такива цени на билетите.

