Днес избират капитана на националите по футбол

Александър Димитров във вторник и сряда провежда разговори с потенциалните лидери на отбора

На 2 пъти новият национален селекционер Александър Димитров обяви, че ще даде капитанската лента след разговори с отбора. За първи път той каза това при представянето си през миналия месец. Натърти, че лентата от години е ябълка на раздора в тима. И затова ще проведе разговори с кандидатите да изведат България на терена.

Във вторник и сряда Димитров събира потенциалните лидери на отбора, за да определи кой да е капитан, научи “24 часа”. Разговорите с всеки са индивидуални. А след тях новият селекционер на тима вече има яснота на кого да повери отговорността да е капитан на представителния ни тим. И така най-късно тази вечер Димитров трябва да е направил своя избор. Нищо чудно пък още в петък на пресконференцията преди домакинството на Турция от световните квалификации до селекционера да седне избраният от него лидер на отбора.

В последните години капитан неизменно бе Кирил Десподов. Когато футболист №1 не е на терена поради някаква причина, лентата сменяше притежателя си - Георги Миланов, Антон Недялков и други.

Не е изключено Десподов да запази капитанството си и при новия селекционер. Вариантите освен крилото са още Петко Христов, Радослав Кирилов и Ивайло Чочев.