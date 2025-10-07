ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колата ще ни казва, че сме стари да шофираме

Националите сами предлагат санкциите за нарушаване на режима при новия треньор

Александър Димитров Снимка: БФС

Новият национален селекционер Александър Димитров бе специален гост в епизод 4 на подкаста на Българския футболен съюз "Да поговорим за футбол".

В него специалистът говори откровено за треньорския си път от юношеските селекции през младежкия национален отбор до мъжкия тим на България, а освен това сподели любопитни моменти от периода си като играч и от престоя си в Индонезия.

"Първото правило на Александър Димитров е човешки, приятелски взаимоотношения в отбора, дисциплина, отдаденост и коректност.

Всички правила на Александър Димитров ще бъдат обсъдени с играчите, както и санкциите за тях и създаването като цяло на вътрешен правилник.

Санкциите ще бъдат предложени от самите играчи, за да могат те да носят отговорност.

Отговорността в мъжкия национален отбор ще бъде споделена!", гласи анонсът за подкаста.

Александър Димитров Снимка: БФС

