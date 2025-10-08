Още един емблематичен испанец свършва с футбола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След Серхио Бускетс още един от емблематичните футболисти на Испания и бивш кадърна "Барселона" приключва да е на терена.

Левият бек Жорди Алба ще сложи край на професионалната си кариера след края на сезона в МЛС, в която играе с екипа на "Интер Маями" именно с Бускетс и аржентинската икона на "Барселона" Лео Меси.

Алба стана 6 пъти шампион с каталунците, 5 пъти спечели купата на краля и 4 пъти Суперкупата на Испания. През 2015-а Алба спечели Шампионската лига и стана световен клубен шампион. За "Барселона" той има 458 мача, като по този показател е девети в историята на клуба. Защитникът има 27 гола и 99 асистенции за "Барса".

С националния отбор на Испания Жорди Алба е европейски шампион през 2012-а и печели Лигата на нациите през 2023-а.