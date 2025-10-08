София финансира волейбола с 500 000 лева за европейското, взема го от Варна

В четвъртък общинските съветници в София ще гласуват да се отпуснат 500 000 лева на федерацията по волейбол, за да може мачовете от европейското догодина да се преместят в столицата.

Докладът на кмета Васил Терзиев, шефа на спортната комисия Димитър Шалъфов и председателя на общинския съвет Цветомир Петров бе одобрен единодушно от финансовата комисия. Днес минава през спортната. Очаква се всичко около гласуването да мине без проблеми заради еуфорията около волейболните ни национали от световното във Филипините.

Общинските съветници от “Възраждане” дори са внесли доклад София да приеме и мачовете от Лигата на нациите през новия сезон.

В момента в европейската централа сме одобрени с домакин Варна, но залата там ще отеснее заради успеха на световното.

Спортният министър Иван Пешев и шефът на “Национална спортна база” Пламен Манолов вече са съдействали на президента на волейбола Любо Ганев да се преместят три събития от залата в София, за да може да се освободят датите за европейското. Става въпрос за два спортни турнира и един концерт.

Така няма проблеми мачовете да са в столицата. Все пак последната дума е на CEV, но едва ли ще има проблеми, след като Ганев е вицепрезидент.