ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити при украински удар в Белгородска об...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21455752 www.24chasa.bg

Бивш треньор на "Милан" и "Порто" отиде в Саудитска Арабия

472
Серджо Консейсао Снимка: https: facebook.com/ACMilan

Поругалският треньор Серджо Консейсао пое "Ал Итихад", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо. Договорът на наставника с шампиона на Саудитска Арабия е до лятото на 2027 година.

През миналия сезон 50-годишният специалист бе начело на "Милан", а преди това работи в "Порто", "Нант", "Гимараеш", "Брага", "Академика Коимбра" и "Олянензе".

През септември "Ал Итихад" се раздели с френската легенда Лоран Блан, който ръководи отбора в продължение на година.

Основната задача през Консейсао е да направи тима от Джеда шампион, който се намира на трето място в класирането в местното първенство.

Серджо Консейсао Снимка: https: facebook.com/ACMilan
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание