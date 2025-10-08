Бивш треньор на "Милан" и "Порто" отиде в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поругалският треньор Серджо Консейсао пое "Ал Итихад", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо. Договорът на наставника с шампиона на Саудитска Арабия е до лятото на 2027 година.

През миналия сезон 50-годишният специалист бе начело на "Милан", а преди това работи в "Порто", "Нант", "Гимараеш", "Брага", "Академика Коимбра" и "Олянензе".

През септември "Ал Итихад" се раздели с френската легенда Лоран Блан, който ръководи отбора в продължение на година.

Основната задача през Консейсао е да направи тима от Джеда шампион, който се намира на трето място в класирането в местното първенство.