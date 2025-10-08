ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На комисия: продажбата на "Лукойл" само след одобр...

"Наполи" искал да привлече Неймар

Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.

"Наполи" обмисляше да привлече 33-годишния бразилски нападател Неймар между януари и май 2025 г., съобщава авторитетният италиански вестник La Gazetta dello Sport.

Президентът Аурелио Де Лаурентис и старши треньорът Антонио Конте внимателно проучили възможността за включване на Неймар в проекта на тима от Неапол, представяйки си влиянието, което подобна звезда би имала върху играта и феновете. Идеята обаче останала нереализирана поради необходимостта от поддържане на баланс в отбора и сплотена организация след титлата в серия "А".

Неймар играе за бразилския клуб "Сантос" от януари 2025 г. Според Transfermarkt, текущата трансферна стойност на играча е 11 милиона евро.

Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.
