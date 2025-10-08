ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На комисия: продажбата на "Лукойл" само след одобр...

"Левски" дава 10 играчи при най-малките национали на България

1072

Десет футболисти от Академия „Левски" получиха повиквателни за националните отбори на България до 15 и до 14 години през месец октомври 2025 г.

Вратарят Александър Галев, защитникът Валентин Петров, полузащитникът Емилиян Николов и нападателят Георги Тодоров са повикани в юношеския национален отбор на България до 15 години, който ще участва в турнир за развитие на UEFA в София с връстниците им от Литва (17 октомври), Словакия (19 октомври) и Полша (22 октомври).

Вратарят Денис Македонски, защитниците Теодор Станков и Александър Илиев, полузащитниците Иван Иванов и Антоан Младенов и нападателят Михаил Тодоров получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 14 години за тренировъчен лагер на регионална селекция София от 6-ти до 27-ми октомври в Национална футболна база „Бояна".

Академия „Левски" пожелава успех на всички свои футболисти с националния екип на България.

