Турски слабак иска бивш треньор на "Лудогорец"

Игор Йовичевич Снимка: Startphoto.bg

Турският "Кайзериспор" преговаря в момента с доскорошния треньор на "Лудогорец" Игор Йовичевич, съобщава сайтът Transfer Merkezi. Хърватинът бе начело на разградчани до лятото, като спечели дубъл през сезон 2024/25, както и суперкупата на страната. Той води тима в групите на Лига Европа. Специалистът се раздели с клуба по взаимно съгласие през лятото, изтъквайки лични причини.

Другият кандидат за поста в "Кайзериспор" също е хърватин - Марко Салатович, който в момента е асистент на бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович, който е начело на английския "Хъл Сити".

Тимът на "Кайзериспор" е на предпоследното 17-о място в класирането на турската лига, като все още няма победа от осем мача и е спечелил 5 точки.

Игор Йовичевич

