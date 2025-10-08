ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Казахстан ще кастрират педофилите половин година...

Легендата Лотар Матеус: Време е Нагелсман да спре с експериментите

Лотар Матеус в ролята си на селекционер на България

 Времето за експерименти на Юлиан Нагелсман с националния отбор на Германия най-накрая трябва да приключи, както по отношение на тактиката, така и на играчите. Отборът трябва да се сработи". Това каза световният шампион през 1990 година с Германия и рекордьор по мачове за бундестима.

Германия е под натиск, след като загуби първия си квалификационен мач в Словакия, тъй като само победителят в групата се класира директно за мондиала догодина.

Отборът на Нагелсман играе с Люксембург, а след това ще гостува в Северна Ирландия в понеделник, преди да завърши пресевките през ноември с гостуване в Люксембург и домакинство срещу Словакия.

