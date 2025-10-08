ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конър Макгрегър с наказание като на Антъни Иванов

Конър Макгрегър СНИМКИ: Инстаграм

Звездата в смесените бойни изкуства Конър Макгрегър беше наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца заради нарушение на антидопинговата политика.

Ирландецът е пропуснал три опита за вземане на биологични проби в рамките на период от 12 месеца през 2024 година, съобщават от Антидопинговата агенция за бойни спортове. Наказанието му е започнало да тече на 20 септември миналата година и ще приключи на 20 март 2026 година.

От Антидопинговата агенция отбелязват, че Макгрегър се е възстановявал от контузия и не се е подготвял за предстояща мач по време на трите пропуснати теста.

Макгрегър е сътрудничил изцяло при разследването на случая и наказанието му е намален от 24 на 18 месеца.

Подобно наказание преди време получи и българският плувец Антъни Иванов.

Конър Макгрегър СНИМКИ: Инстаграм

