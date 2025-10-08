Майката на Мбапе: Той няма личен живот

"Килиан се чувства много по-добре на терена, отколкото извън него. Всъщност, извън терена той няма личен живот, но сам си го е избрал. Винаги съм разделяла професионалната му кариера и човека, в който се превърна. Това ме впечатлява най-много - как успява да планира сезона си, да се справя със силните и слаби моменти".

Това разказа майката на Килиан Мбапе - Файза Ламари пред вестник "Льо Паризиен".

Минала съм през всички състояния. Имах разговор с него миналата година, когато нещата не вървяха добре. Попитах го дали иска да си има приятелка. Той ми отговори: "къде виждаш жена в този хаос?" Случвало му се е да шофира по околовръстното малко пежо, само за да види какво е. Дори не може да ходи вече по улиците, това ме натъжава", не крие майката на Мбапе.

"Той плаща скъпо за някои неща. В момента на историята в Стокхолм (шведските медии пишеха през есента на 2024, че Мбапе е изнасилил местно момиче) заминах с 35 приятелки на остров, за да празнувам 50-годишнината си. За няколко месеца напълнях с 12 кг, бях обидена. Имам доверие на Килиан, но го попитах: "Направи ли го?", той ми отговори: "Свърши ли с глупостите си? Това е единственото пътуване, което не организирахме сами и си плащаме последствията", спомня си Ламари.