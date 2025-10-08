Бразилия: Изключено е да играем с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фабио Сейшас, директор „Комуникации" на Бразилската футболна конфедерация, обяви, че националният отбор няма планове да играе срещу руския национален отбор през 2026 година

„Този ​​мач е изключен, защото вече имаме насрочени приятелски мачове с европейски отбори на стадиони в САЩ за март и юни следващата година, които ще бъдат част от подготовката за Световното първенство. Мач с руския национален отбор е невъзможен", каза Сейшас.

Длъжностното лице отбеляза, че в момента не се водят преговори между Бразилската футболна конфедерация и Руския футболен съюз.

Руският национален отбор и местните клубове са отстранени от ФИФА и УЕФА от международни състезания от февруари 2022 година заради военната ивназия в Украйна. Оттогава националният отбор е играл само приятелски мачове.