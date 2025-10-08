Бразилия: Изключено е да играем с Русия

Фабио Сейшас, директор „Комуникации" на Бразилската футболна конфедерация, обяви, че националният отбор няма планове да играе срещу руския национален отбор през 2026 година
„Този мач е изключен, защото вече имаме насрочени приятелски мачове с европейски отбори на стадиони в САЩ за март и юни следващата година, които ще бъдат част от подготовката за Световното първенство. Мач с руския национален отбор е невъзможен", каза Сейшас.
Длъжностното лице отбеляза, че в момента не се водят преговори между Бразилската футболна конфедерация и Руския футболен съюз.
Руският национален отбор и местните клубове са отстранени от ФИФА и УЕФА от международни състезания от февруари 2022 година заради военната ивназия в Украйна. Оттогава националният отбор е играл само приятелски мачове.