Загуби за България на световното по джудо за младежи в Лима

Емил Вълчев (вдясно) Снимка : Тодор Шабански

Българите Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби срещу актуални шампиони на Световното първенство по джудо за младежи и девойки в Лима (Перу). В категория до 81 килограма Вълчев отстъпи с ипон пред Хару Акита на старта, докато Граматикова не успя срещу Мио Ширакане във втория кръг при 57-килограмовите.

Преди това Снежана Граматикова се наложи над Кинга Чмиелевска след трето наказание на полякинята.

Другите български представители също отпаднаха от турнира. София Рангелова (48 кг) беше спряна от Мариана Нунес (Бразилия), а Виктор Скерлев (73 кг) отстъпи пред руснака, състезаващ се под флага на Международната федерация по джудо Ярослав Бунаков.

На първенството в Перу участват 463 състезатели от 65 нации.

