Феноменът в колоезденето Тадей Погачар събирал картофи като малък

Убива ли Тадей Погачар съвременното колоездене? Този въпрос си задават коментатори, които откровено недолюбват най-добрия в света. Не са на едно мнение и феновете - някои гонеха словенеца по време на изкачванията на европейското във Франция и лепяха стикери по гърба му, друг си свали гащите точно пред него, а трети замахна все едно иска да го ритне и да го събори от велосипеда.

Това не попречи на 26-годишния четирикратен шампион от “Тур дьо Франс” за седмица да спечели световната и европейската титла.

Ето накратко историята на този феномен, разказана пред The Athletic. Говорят родителите, които пътуват по състезанията с ван, подарен от спонсор след първия успех на сина им в обиколката на Франция през 2020 г.

В момента управляват фондация “Тадей Погачар”, но преди Мирко е бил шеф на мебелна фабрика, а Мариета - учителка по френски в градчето Кланец.

“Нашата цел никога не е била децата ни (Тадей има брат Тилен) да станат велики спортисти. Просто искахме да бъдат активни”, споделя майката.

И двете момчета често са помагали в семейната ферма, като им се е налагало да събират картофи, когато родителите са били болни. Тадей първоначално се влюбва във велосипед с едно колело, с което брат му обикаля из фермата. Когато излиза за първи път да кара “нормален” велосипед, е придружаван от майка си, която се е притеснявала младежът да не падне.

Както повечето момчета, в началото Тадей се увлича по футбола, преминава през баскетбола, преди да избере колоезденето. Това става в момента, когато треньорът в местния клуб пита родителите дали ще пуснат Тилен да се занимава с този спорт. За не изостане от брат си, Тадей също започва тренировки. Другият брат спира със спорта и в момента отговаря за логистиката в транспортна фирма в Любляна.

Още като 16-годишен Тадей показва характер и въпреки крехката си физика се бори до последно с по-големи и по-здрави колоездачи. Сегашният му мениджър в отбора ОАЕ за първи път го вижда през 2017 г.

“Той бе в отбор от Любляна и на състезание във Франция в последните 300 метра отчаяно се бореше с двама над 30 г. да спечели. Не успя, но разбрах, че има характер и естествен талант. После говорих с него и видях, че е с шпайкове поне на 4 г. с връзки като на обикновени обувки. Стана ми ясно, че наистина е много добър. Много приятен тип, но когато си сложи каската, е друг човек”, коментира Жошен Фернандес Мачин.

Когато Тадей печели “Тур дьо Франс” през 2020 г. с победа над Примож Роглич в бягането по часовник в последния възможен момент, много хора му пращат заплашителни съобщения, защото смятат, че е ограбил по-известния си сънародник.

“Няма как да се харесаш на всички. Но когато спрях да обръщам внимание на тези неща, животът ми стана по-приятен. Винаги се усмихвам, когато говоря, но реално не ми пука особено какво се случва след това”, казва Тадей.

