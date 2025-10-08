Роналдо е първият футболист милиардер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кристиано Роналдо обича винаги да е първи, а сега го направи по един параграф извън терена.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg 40-годишният португалски звезден нападател официално е първият футболист милиардер, като неговото нетно състояние се оценява на 1,4 милиарда долара.

Така Роналдо изпревари дългогодишния си съперник Лионел Меси.

Богатството на Роналдо е комбинация от огромни заплати, спонсорски договори и лични бизнес начинания.

През кариерата си той е спечелил над 550 милиона долара от заплати между 2002 г. и 2023 г. Рекордният му трансфер в саудитския клуб "Ал Насър" през 2023 г. му донесе зашеметяваща годишна заплата от 200 милиона долара, освободена от данъци, и бонуси, заедно с 30 милиона долара бонус за подписване. По-рано тази година Кристиано подписа нов договор със саудитите до 2027-а, а според информациите той е на стойност над 400 милиона долара.

10-годишният контракт на Роналдо с Nike му носи около 18 милиона долара годишно. Междувременно, партньорствата на CR7 с Armani, Castrol и други големи марки колективно са добавили около 175 милиона долара към състоянието му.

Извън терена бизнес империята на Роналдо обхваща хотели, фитнеси, мода и парфюми.

Бившият ас на "Манчестър Юнайтед", "Реал" (Мадрид) и "Ювентус" също така притежава множество луксозни недвижими имоти, включително голф курорт и имение на стойност 20 милиона евро близо до Куинта да Мариня в Лисабон.

Отвъд финансовия си успех с над 660 милиона последователи в инстаграм капитанът на Португалия той остава най-следваният човек в платформата.