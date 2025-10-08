ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Германия си отдъхна за Волтемаде

Ник Волтемаде Снимка: Ройтерс

Германският нападател Ник Волтемаде се завърна към леки индивидуални тренировки в сряда, след като се възстанови от грип, докато националният отбор се готви за предстоящите си квалификации за световното първенство срещу Люксембург и Северна Ирландия.

Бундестимът, който е трети в трупа А с 3 т., приемат Люксембург в петък, преди да пътуват до Белфаст, за да се изправи срещу Северна Ирландия три дни по-късно.

23-годишният Волтемаде, който направи силен старт в Англия с екипа на "Нюкасъл", пропусна тренировката на Германия във вторник, след като се присъедини към отбора ден по-късно поради заболяване.

Ник Волтемаде Снимка: Ройтерс

