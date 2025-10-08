ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Шампионът "Левски" срещу ПАОК на турнир в Гърция

Снимка: Startphoto.bg

Българският волейболен шампион при мъжете "Левски" ще играе срещу ПАОК на четиристранния приятелски турнир във Флорина (Гърция) в края на седмицата.

Възпитаниците на Николай Желязков ще стартират в надпреварата в петък от 17,30 часа срещу друг местен елитен тим -  Кифисия", а в събота от 19,00 часа ще срещнат тима от Солун, който е финалист за националната купа и полуфиналист в шампионата на съседката ни от миналия сезон.

В неделя от 12,30 часа "сините" ще изиграят и последната си среща от надпреварата срещу домакините от "Ифестос" (Флорина).

Това ще бъдат последни проверки за "сините" преди полуфинала за Суперкупата на България срещу "Берое" на 18 октомври в зала "Левски София".

Волейболистите на "Левски"спечелиха титлата, купата и суперкупата през миналия сезон.

