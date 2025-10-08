Хари Кейн под въпрос за мача с Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят Хари Кейн изглежда е под въпрос за приятелския мач на националния отбор по футбол Англия срещу Уелс, след като пропусна днешната тренировка на тима.

Отборът, воден от селекционера Томас Тухел, посреща съседите си на разпродадения стадион "Уембли" в четвъртък, преди вниманието да се насочи към квалификационния двубой за световното първенство в Латвия във вторник.

Съществува голяма вероятност Кейн пропусне утрешната среща, след като не взе участие в днешното занимание заедно със защитник на "Байер" (Леверкузен) Джарел Куанса. От Футболната асоциация на Англия заявиха, че двамата футболисти "следват своя тренировъчен план", докато останалите 22 играчи тренират на "Сейнт Джорджс Парк".

Хари Кейн пристигна в лагера на английския държавен тим с проблем с глезена, получен в края на мача на "Байерн" срещу "Айнтрахт" (Франкфурт) в събота.