И Меси се сбогува с Жорди Алба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лионел Меси се изказа след новината за отказването на Жорди Алба.

Аржентинецът и испанецът играха заедно и за "Барселона" от 2012 до 2021 година, а в момента се съотборници в "Интер Маями".

Както е известно, Алба обяви, че спира с футбола след края на сезона.

„Благодаря ти, Жорди. Ще ми липсваш толкова много. След всичко, през което преминахме заедно, ще бъде странно да погледна левия фланг и да не те видя там. Лудост е колко асистенции си ми дал през годините. Кой ще ми дава тези пасове от задна линия сега?", коментира Меси публикацията на Алба в социалните мрежи.