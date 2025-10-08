ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

И Меси се сбогува с Жорди Алба

СНИМКА: РОЙТЕРС

Лионел Меси се изказа след новината за отказването на Жорди Алба.

Аржентинецът и испанецът играха заедно и за "Барселона" от 2012 до 2021 година, а в момента се съотборници в "Интер Маями". 

Както е известно, Алба обяви, че спира с футбола след края на сезона.

„Благодаря ти, Жорди. Ще ми липсваш толкова много. След всичко, през което преминахме заедно, ще бъде странно да погледна левия фланг и да не те видя там. Лудост е колко асистенции си ми дал през годините. Кой ще ми дава тези пасове от задна линия сега?", коментира Меси публикацията на Алба в социалните мрежи.

СНИМКА: РОЙТЕРС

