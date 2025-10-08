ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Отмениха рали "Стари столици"

52-орото издание на рали "Стари столици" бе спечелено от шуменския екипаж Мартин Сурилов и Здравко Здравков Снимка: 24 часа

53-отото рали "Стари столици", което трябваше да се проведе на 18 и 19 октомври край Шумен, се отменя. Новината съобщиха организаторите от АСК "Шумен Аутоспорт". 

Оттам посочват, че състезанието се отменя поради обстоятелства, които не зависят от тях. 

"Не може да бъдат осигурени ключови условия за безопасност – радиовръзка и задължителна застраховка, без които провеждането на състезанието е недопустимо", посочиха организаторите.

Рали "Стари столици" се организира от 1970 г. На 52-орото издание то бе спечелено от шуменския екипаж Мартин Сурилов и Здравко Здравков. 

52-орото издание на рали "Стари столици" бе спечелено от шуменския екипаж Мартин Сурилов и Здравко Здравков

⚠️ Важно съобщение С огромно съжаление Ви информираме, че 53-то рали „Стари Столици“ се отменя. Поради обстоятелства,...

Публикувахте от АСК "Шумен Аутоспорт" в Вторник, 7 октомври 2025 г.
