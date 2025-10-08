Кирил Десподов остава капитан на националния отбор на България

Кирил Десподов най-вероятно ще си остане капитан на националния отбор по футбол. Новият селекционер на България Александър Димитров преди дни обяви, че той и щабът му ще преценят кой е най-подходящ за лентата чрез методи. След проведени разговори с евентуалните лидери на тима, изглежда, че настоящият капитан Десподов ще запази позицията си в отбора.

Интересен ще е изборът на новия селекционер за заместници на футболист номер 1 у нас за последните няколко години. Извелите националите в последните 2 мача - срещу Испания и Грузия, в отсъствието на Десподов - Антон Недялков и Георги Миланов, не са повикани за предстоящите мачове от световните квалификации.

Нашите продължават да се готвят в Правец за следващите 2 срещи от пресевките за мондиала догодина. В събота приемаме Турция на “Васил Левски”. 3 дни по-късно селекцията на Александър Димитров гостува във Валядолид на европейския шампион Испания. След изиграването на първите 2 мача от групата нашите са последни, без точка и без отбелязан гол.

“Първото правило на Александър Димитров е нещо в чисто човешки план - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение”, каза Димитров в подкаста на БФС “Да поговорим за футбол”.

Новият наставник на националите се определи като “луд”, докато е активен футболист.

“Няма да забравя един случай, когато бях капитан в “Беласица”. Имахме мач с “Левски”, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура. Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят т.нар. блокаж - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения”, разказа още Димитров.

“Предишният мач с Испания беше празник. Силно се надявам и на мача с Турция да има подобна подкрепа. Отборът ще даде всичко от себе си. Трябва ни колектив и самочувствие. Мечтая да постигнем нещо голямо и да се класираме на голямо първенство”, каза пред БНТ завърналият се в националния тим Иван Турицов.

