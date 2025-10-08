ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Турция без титулярния си вратар срещу България

640
Берке Йозер СНИМКА: РОЙТЕРС

Първият сигурен титуляр на турския национален отбор за съботното гостуване на България в София вече е ясен и това е вратарят на френския "Лил" Берке Йозер, съобщи сайтът uyan32.com.

Смятаният за сигурен титуляр под рамката Угурджан Чакър не взе участие в тренировката днес, допълва пък fotospor.com. Все още няма официално съобщение за състоянието му, но медиите предполагат, че става дума за контузия.

България очаква Турция в събота (11 октомври) от 21,45 часа на националния стадион "Васил Левски". На 14 този месец са четвъртите мачове за отборите в група "Е на квалификациите за sветовното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026-а година – България ще пътува до испанския град Валядолид, а Турция ще срещне Грузия на стадиона в Коджаели.

