БФС за първи път се изрепчи на 2 клуба, араби съдят "Ботев" (Пд)

За първи път в историята си БФС се изрепчи на два клуба, че ще бъдат изхвърлени от професионалния футбол, ако не се справят с финансите си. Срокът им е до 21 октомври, иначе лицензионната комисия щяла да ги извади от първенството.

Става въпрос за варненския “Спартак”, който е в т. нар. български елит, и “Пирин” (Благоевград) от Втора лига.

Двата клуба са натрупали по-сериозни дългове към играчи и НАП и заради това са предупредени.

Доста по-фрапантни случаи е имало в миналото, но от БФС никога не са заплашвали по този начин.

Двата клуба са с т. нар. временен лиценз за участие в първенството, като трябва да минават на мониторинг на всеки три месеца.

“Спартак” заема осмото място в Първа лига и показва доста добра игра под ръководството на Гьоко Хаджиевски, но е раздиран от вътрешни проблеми. Явно пак се чака помощ от общината, за да продължи да функционира.

“Пирин” също е раздиран от скандали, като последният бе, че част от играчите са на договор в общински дружества. Благоевградчани са шести във Втора лига.

Не по-розови са нещата в пловдивския “Ботев” след поредното дело в Лозана. То е от академията от ОАЕ “Маденат Аламал” и става въпрос за неизплатена компенсация за нигериеца Точукву Нади. Той подписа 3-годишен договор с клуба през 2021 г. и отдавна не е в “Ботев”.

В Пловдив отдавна се оплакват, че бившият благодетел Антон Зингаревич е скрил доста от задълженията на клуба, преди да го напусне, след като получи 10-годишна забрана да влиза в България от ДАНС. Делото за Нади е част от тях, като според някои цялата сума надхвърля 8 милиона лева, които също поставят лиценза на отбора под въпрос.

