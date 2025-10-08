Кристиано Роналдо се нареди до ЛеБрон и Тайгър Уудс

Кристиано Роналдо се превърна в първия футболист, станал милиардер, докато още е активен играч. Богатството на португалската звезда, която чупи един след друг всички рекорди в играта, е 1,4 милиарда долара, изчислява Bloomberg.

Парите на Кристиано са комбинация от огромни заплати, спонсорски договори и лични бизнес начинания, като най-много той спечели в последните няколко години, носейки екипа на саудитския “Ал Насър”. При подновяването на контракта си с арабите Роналдо си гарантира 400 млн. в щатска валута.

На всичкото отгоре заплатата му не подлежи на облагане с данъци, а към нея се прибавят и бонуси, които са умопомрачителни. Отделно от това легендарният футболист получи и 15% от акциите на “Ал Насър”.

Роналдо има и 10-годишен договор с гиганта “Найк”, който му носи около 18 млн. долара годишно. Отделно португалецът си партнира с редица популярни марки, като “Армани” и други, които добавят още около 175 милиона долара към състоянието му, пише специализираното издание Bloomberg.

Извън терена бизнес империята на Роналдо обхваща хотели, фитнеси, мода и парфюми.

По този начин бившият ас на “Манчестър Юнайтед” и “Реал” (М) се нарежда в елитна класация. Преди него едва двама са успявали да станат милиардери, докато са още активни състезатели. Това са легендата в баскетбола ЛеБрон Джеймс и голфърът Тайгър Уудс.

В същото време великият португалец разкри, че не се замисля да прекрати кариерата си. Въпреки че вече е 40-годишен, той е жаден за успехи. Откакто премина в “Ал Насър”, той още няма спечелен трофей. А иска през следващата година да играе на световното в САЩ, Мексико и Канада с родината си.

“Много хора ми казват: “Достатъчно е, спри вече”. Но аз все още имам какво да дам – за клуба и за националния отбор. Ще спра, когато почувствам, че е моментът. Засега просто се наслаждавам на всеки ден”, каза Роналдо на галавечер в родината си, където получи специална награда.

Според мнозина последната цел пред Кристиано е да има на сметката си 1000 гола. Към момента попаденията му са 946.

