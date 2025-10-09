Странни състезатели в категорията на Карлос Насар за световното в Норвегия (инфографика)

Категория до 94 килограма на световното по щанги от българите заради феномена Карлос Насар е и една от най-странните на световното първенство във Фьоде (Норвегия).

В нея има записани дори състезатели, които нямат право да участват в класирането. Става въпрос за атлети от Британската общност, които използват старта само за квалификация за игрите под флага на крал Чарлз III. Те са с абревиатурата CWF. Отделно в нея е и единственият представител на отбора на бежанците, който е към международната федерация. Става въпрос за кубинец, който вече живее и тренира в Италия.

Реално състезанието започна, въпреки че най-добрите вдигат днес от 20,30 часа. Първи на подиума излязоха състезателите от група C, която се прави заради големия брой състезатели в категорията. В четвъртък са другите две групи.

Четиримата, които бяха извън класирането дадоха доста по-добри резултати от някои в групата, като само Дрю Бърнс записа нула. На първо място завърши мексиканецът Говеа Сандовал с двубой от 342 килограма, след като албанецът Кофша Ерджан се изхвърли и записа нула в изтласкването, а от първото движение имаше преднина от 5 кила. С 340 финишира Оливър Секстън (Австралия).

Категорията остана и с най-малко състезатели при най-силните. Група А е само от седем щангисти, след като трима отпаднаха в последния момент заради контузии. Сред тях бе и олимпийският шампион от Токио Фарес Ибрахим Фарас от Катар, който преди бе египтянин.

Почти сигурно е, че в категорията ще има световни рекорди, защото стандартите на международната федерация са доста ниски. До момента на първенството те бяха счупени над 20 пъти.

В изхвърлянето стандартът е 181 килограма, а в изтласкването 221, което прави двубой от 396. Карлос има 413 в старата си категория, която бе само с 2 килограма отклонение в личното тегло.

Появиха се видеа, в които Карлос се справя без всякакъв проблем изхвърля 170 килограма на тренировка.

При титла Карлос ще се изравни с легендарни имена в родните щанги с по три златни медала от световни. Толкова имат бившият президент на федерацията Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, покойният Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените Милена Трендафилова. С четири е бившият наставник на националния отбор Иван Иванов, а с пет е Янко Русев, който има общо седем медала от първенства на планетата.

Над всички е Василий Алексеев (СССР), който е 8-кратен световен шампион.

След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, като две са му за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). И с по 6 са Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

Неприятно приключение е имал последният ни състезател във Фьорде Христо Христов. Полетът два пъти не е успял да кацне на летището в града и накрая бил отклонен за друг. След това е трябвало да пътува и с автобус. Във витловия аероплан е имало и състезател от Тунис при свръхтежките, който бил с над 160 килограма лично тегло и доста трудно приел всичко.

Голямата новина от световното е отвореното писмо на президента на европейските щанги д-р Астрит Хасани до шефката на МОК Кристи Ковънтри, в което се иска незабавното премахване на неутралния статут за състезатели, както сега се пускат руснаци и беларуси. Той категорично иска да не се използва срещу нито една държава в бъдеще, защото така единствено може да се покаже, че спортът е над политиката.

Според него така се нарушават основните принципи на олимпизма и трябва незабавно да изчезне.

На световното във Фьорде Русия се завърна в състезанията след 4-годишно отсъствие. Те подадоха 16 молби за неутрален статут, но едва 7 от тях бяха одобрени.

