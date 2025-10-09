Аморим остава в "Юнайтед"

Мениджър на "Манчестър Юнайтед" Рубен Аморим ще остане начело на тима, въпреки все по-отчайващите резултати.

Съсобственикът на "червените дяволи" Джим Ратклиф разкри, че португалецът ще получи шанс да изпълни 3-годишния си договор.

"Спомням си как се настояваше Алекс Фъргюсън да бъде уволнен през първите му две години", каза Ратлиф в подкаста на вестник The Times - The Business. Той притежава 30% от "Манчестър Юнайтед" и контролира футболната страна на бизнеса.

"Вижте Микел Артета в "Арсенал". Той имаше труден период през първите няколко години. В крайна сметка ние сме ориентирани към резултатите, но трябва да бъдем търпеливи и да видим как се постигат те. Мисля, че има много добри неща в "Манчестър Юнайтед". Трябва да бъдем търпеливи и имаме дългосрочен план. Това не е ключ за осветление, който да включиш. Рубен трябва да демонстрира, че е страхотен треньор в рамките на три години", продължи Джим Ратклиф.