БГ национал и "Тенерифе" поведоха в Шампионската лига

Националът Константин Костадинов и неговият испански отбор "Тенерифе" записаха победа като гости на италианския "Трапани" с 84:78 в двубой от първия кръг в група D на баскетболната Шампионска лига на ФИБА.

Българинът остана на терена малко повече от четири минути, като успя да запише 2 точки.

Така испанският тим оглави временното класиране в групата, а в следващата си среща от турнира ще приеме израелския "Бней" (Херцлия) на 14 октомври. Преди това Костадинов и съотборниците му ще гостуват на "Андора" в елитното испанско първенство на 11 октомври.