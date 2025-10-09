Футболист на "Барса" недоволства от историческото решение на Ла Лига

Полузащитникът на "Барселона" Френки де Йонг разкритикува плановете мачът от испанската Ла Лига между неговия отбор и "Виляреал" да се играе в Маями по-късно тази година.

Срещата трябва проведе на 20 декември на стадион "Хард Рок". Това ще бъде първият път, когато официален мач от европейски футболен шампионат ще се играе в чужбина.

"Мога да разбера клубовете - те ще спечелят от това", каза Де Йонг за спорното решение по време на пресконференцията преди мача на Нидерландия срещу Малта от квалификациите за световното първенство.

"Но аз самият не бих решил така и не съм съгласен. Несправедливо е и от състезателна гледна точка. Сега ще играем гостуващ мач на неутрален терен. Но не чувствам, че някой ни слуша", добави Де Йонг.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин нарече "жалко" решението да се позволи провеждането на два мача от вътрешните първенства в Европа в чужбина и настоя, че това "няма да създаде прецедент".