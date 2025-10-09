Почина треньорът на "Бока Хуниорс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Tреньорът на "Бока Хуниорс" Мигел Анхел Русо почина на 69-годишна възраст след дълга битка с рака, съобщиха от аржентинския футболен клуб.

Русо, който беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци, беше принуден да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

Мигел Анхел Русо имаше три периода начело на "Бока Хуниорс", като изведе тима до трофея Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на световното клубно първенство тази година.

Извън Аржентина Русо е заемал треньорски постове в "Универсидад де Чили", испанския "Саламанка", мексиканския "Морелия", както и позиции в "Алианса Лима", "Серо Портеньо", "Милионариос" и "Ал Насър" от Саудитска Арабия.

Бивш футболист на Естудиантес, Мигел Анхел Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли.