Когато споменем понятието “спорт на маса”, то се сещаме в шеговит стил за любимото занимание на “диванните специалисти”, които обичат да седнат на трапезата и да критикуват професионалистите на терена, докато консумират обилно ястия и напитки.

Но, естествено, има и истински спорт на маса, при който се изискват сериозни умения и физически усилия. Става дума за тениса на маса, който ще привлече внимание в близките дни с Европейското първенство в Задар. Шампионатът в Хърватия стартира на 12 октомври и събира най-добрите на континента.

Кое е най-важното, което феновете на тази игра трябва да знаят за първенството в Задар? На първо място, трябва да уточним, че това е отборен шампионат, на който персонални призьори няма да бъдат излъчвани. В последните години Европейският съюз по тенис на маса (European Table Tennis Union - ETTU) наложи практиката индивидуалните континентални шампионати да се провеждат в четни години, а отборните - в нечетни. Така че сега фокусът е върху колектива, но това не означава, че в Хърватия няма да се явят някои от най-големите звезди в този спорт.

България има своя отбор в Задар

Страната ни ще бъде представена на Европейския отборен шампионат през тази година. България има отбор в женската надпревара, където за честта на трибагреника ще играят Цветелина Георгиева, Калина Христова, Мария Йовкова (на снимката) и Виктория Персова. Нашите момичета вече имат опит от участие във форум на такова ниво, като бяха сред най-добрите само преди две години в Малмьо.

И сега задачата на състава ни ще бъде трудна, тъй като в предварителната фаза се изправя срещу по-класни съперници като Полша (№6 в континенталната ранглиста) и Унгария (№12). България заема последното 24-то място в класацията на ETTU, но все пак дамите са сред елита благодарение на успешните квалификации в Босна и Херцеговина преди няколко месеца.

Една победа над Полша или Унгария може да изпрати напред нашите момичета, но трябва да си дадем сметка, че задачата е много трудна. А при мъжете, за съжаление, няма да видим наши представители в Задар.

По какъв начин се провежда Европейското отборно първенство?

Регламентът 24-те тима да бъдат разпределени в 8 предварителни групи, всяка от които се състои от 3 отбора. Напред продължават първите два отбора от всяка група, като след това стартират елиминациите. Те преминават през 1/8-финали, 1/4-финали и полуфинали, докато се стигне до финала на 19 октомври.

Шампионатът е отборен, но резултатите в двубоите между отделните страни се решават от мачове на сингъл. Те се провеждат във формат до 3 победи от 5 двубоя, като това важи както за груповата фаза, така и за елиминациите след това.

Кои са големите фаворити?

Шампионатът в Задар се очертава да бъде доста оспорван, а търсейки фаворитите, можем да обърнем поглед към предишния отборен форум в Малмьо. През 2023 г. шампион при мъжете става Швеция след победа във финала над Германия. Скандинавците отново притежават силен състав с играчи като Трулс Морегор (№1 в Европа), Антон Колберг и Матиас Фалк.

В редиците на немския тим пък са четирима играчи от европейския Топ 10 - Бенедикт Дуда, Патрик Франциска, Данг Киу и Димитрий Овчаров. Сред конкурентите при мъжете са бронзовите медалисти от Малмьо - Франция, водени от братята Феликс и Алексис Лебрун, втори и трети в индивидуалната ранглиста на ETTU. Със силни отбори в Задар отиват също Португалия, Румъния, Белгия, Дания, да не подценяваме и домакините от Хърватия.

Що се отнася до дамите, Германия ще защитава титлата си от 2023 г., когато във финала победи Румъния. Франция, Португалия и Швеция също са сред фаворитите, а шансовете на един от опонентите на нашия тим - полякините, също се оценяват високо.

На индивидуално ниво №1 на шампионата би трябвало да е лидерката в ранглистата София Полканова, но Австрия не може да изгради толкова силен състав около нея. За Германия блестят три тенисистки от Топ 10 - Забине Винтер, Йинг Хан и Нина Мителхам, а Румъния разполага с успешни състезателки като Бернадет Соч и Елизабета Самара.

Традициите на Хърватия предполагат и голям интерес от страна на публиката

Европейското отборно първенство се провежда в голямата зала “Крешимир Чосич”, която разполага с близо 8 хиляди места. За спорт като тениса на маса това е впечатляващ капацитет, а домакините са уверени, че е възможно той да бъде запълнен до голяма степен. Задар има особено силни традиции в тениса на маса, поради което е избран и от хърватската федерация в този спорт за място на провеждане на надпреварата.

Високите очаквания не са безпочвени, като се има предвид и опитът от предишните турнири на колективен принцип. Така например в Малмьо мъжкият финал между Швеция и Германия беше наблюдаван на живо от близо 5 хиляди души. Естествено, и в Хърватия най-силен интерес предизвикват изявите на домакините, но страната се слави със спортния си дух, така че и останалите участници вероятно ще се радват на повишен интерес от страна на публиката.

