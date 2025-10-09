ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кале Рованпера спира да се състезава в Световния рали шампионат

Кале Рованпера СНИМКА: Инстаграм/kallerovanpera

Най-младият шампион в Световния рали шампионат Кале Рованпера изненада феновете си с новината, че спира да се състезава. 

Финландецът, състезаващ се за Toyota Gazoo Racing, съобщи новината във фейсбук профила си три години, след като стана най-младият световен шампион в WRC. 

Thank you!

Публикувахте от Kalle Rovanperä в Сряда, 8 октомври 2025 г.

"Решението не беше лесно, но знам че е правилното, за да мога да преследвам другите си мечти в моторспорта", пише в позицията му. 

Рованпера е роден през 2000 г. и е смятан за феномен в ралито – започва да кара още като дете и става известен с видеа, в които кара на лед и сняг още преди да е навършил 10 години. Баща му е бивш WRC пилот Хари Рованпера.

През 2022 г. печели рали "Нова Зеландия" и става най-младият световен шампион на възраст от 22 години и 1 ден. Следващата година защитава титлата си. 

"Влюбих се в ралито като дете и имах щастието да бъда заобиколен от легенди, както и да вляза в спорта на много ранна възраст. Мечтата ми тогава беше да стана пилот в WRC, да спечеля рали и един ден да стана световен шампион. Гордея се, че успях да постигна това. Този спорт ме оформи като личност и се оттеглям от него с благодарност", се казва още в изявлението на шампиона. 

Рованпера не съобщава с какво ще се занимава оттук-нататък, но загатва, че ще продължи с автомобилните спортове. 

Кале Рованпера СНИМКА: Инстаграм/kallerovanpera

