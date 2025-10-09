ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Травма спря Димитър Кузманов в Херсонисос

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Българинът Димитър Кузманов прекрати заради травма участие в турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 в схемата на сингъл пловдивчанин по-късно днес трябваше да играе във втория кръг срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), но се отказа и Албот продължава напред без игра.

При дуетите Антъни Генов (България) и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под номер 1 и на четвъртфиналите играят в момента срещу британците Макс Бейзинг и Джеймс Стори.

