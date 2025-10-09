ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джунейт Яшар стана изпълнителен директор на "Асеновец"

Джунейт Яшар пое поста на изпълнителен директор в третодивизионния  "Асеновец".

Яшар е добре познато име в българския футбол. Родом от Асеновград, той започва своя път именно в школата на "Асеновец", преди да премине в тази на "Левски".

В своята професионална кариера Джунейт Яшар носил екипите на "Левски", "Славия" и "Черноморец" (Бургас), а последно играе за "Крумовград".

"Яшар се завръща в родния Асеновград, за да помогне на отбора със своя опит и характер. Сега, в ролята на изпълнителен директор, той ще приложи натрупаните знания и професионализъм, за да допринесе за развитието на клуба и неговата школа", написаха от "Асеновец".

"За мен е огромна чест да бъда част от ФК "Асеновец" в тази отговорна роля. Клубът винаги е бил повече от футболна емблема – той е спортен символ на нашия град и нашата сплотена общност. Заедно с ръководството, треньорите, футболистите и феновете ще работим за бъдеще, с което Асеновград да се гордее", коментира Джунейт Яшар пред официалния сайт на клуба.

Към момента тимът на "Асеновец" заема предпоследното 18-о място във временното класиране в Югоизточна Трета лига.

