Спреният от БФС Кабаков изпратен от УЕФА на мач от световните квалификации

Георги Кабаков

Най-добрият съдия у нас Георги Кабаков е със спрени право от БФС, но арбитърът получи наряд от световните квалификации.

Пловдивчанинът ще е главен съдия на двубоя от група К от пресевките за мондиала между Латвия и Андора. Срещата е в събота. А цялата бригада на Кабаков е от България. Помощници ще са му Мартин Маргаритов и Мартин Венев. 4-и съдия е Радослав Гидженов. За ВАР пък отговарят Драгомир Драгонов и Никола Попов.

БФС спря правата на Кабаков, задето като ВАР съдия не видя волейболен прийом по време на "Славия" - "Локо" (Сф) - 2:0, за първия гол в мача.

Георги Кабаков

