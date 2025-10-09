Спреният от БФС Кабаков изпратен от УЕФА на мач от световните квалификации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият съдия у нас Георги Кабаков е със спрени право от БФС, но арбитърът получи наряд от световните квалификации.

Пловдивчанинът ще е главен съдия на двубоя от група К от пресевките за мондиала между Латвия и Андора. Срещата е в събота. А цялата бригада на Кабаков е от България. Помощници ще са му Мартин Маргаритов и Мартин Венев. 4-и съдия е Радослав Гидженов. За ВАР пък отговарят Драгомир Драгонов и Никола Попов.

БФС спря правата на Кабаков, задето като ВАР съдия не видя волейболен прийом по време на "Славия" - "Локо" (Сф) - 2:0, за първия гол в мача.