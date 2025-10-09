Официално: София дава 500 000 лева за европейското по волейбол догодина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С пълно единодушие - 54 гласа "за" и 0 "против", Столичният общински съвет (СОС) взе реши днес да отпусне финансови средства в размер на 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българска федерация по волейбол за покриване на разходи по подготовката и организирането на домакинството на европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година от София.

Съгласно приетия доклад централата се ангажира да популяризира Столична община.

Предложението бе включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка. Докладът бе с вносители Васил Терзиев - кмет на Столична община, Цветомир Петров - председател на Столичен общински съвет, и Димитър Шалъфов - общински съветник, председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към СОС.

Европейското ще се състои от 10 до 27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния. Първата заявка на федерацията ни бе Варна.

След фурора на световното във Филипините, където четата на селекционера Джанлоренцо Бленджини взе сребърните медали, бе решено домакинството да се премести в столицата, за да бъде ползвана по-голяма зала.

Сега трябва Европейската конфедерация по волейбол (CEV) да официализира промяната.