Босът на УЕФА обяви Роналдо за едни от тримата най-велики, но не каза кои са другите

Президентът на УЕФА Александър Чеферин нарече португалския нападател Кристиано Роналдо "един от тримата най-велики футболисти за всички времена" на ежегодната гала вечер, организирана от Португалската футболна федерация.

"Мисля, че той несъмнено е най-великият португалски футболист в света. Никога не съм виждал някой толкова целеустремен. Той не иска да спре, иска да продължи да се бори. Постиженията му са впечатляващи.

Мисля, че ще ни е нужен двучасов разговор, за да каза всичко за него. Изпитвам голямо уважение към него като човек и футболист, а също така знаем колко благотворителни неща прави. Той е един от тримата най-велики футболисти на всички времена", заяви Чеферин без да казва кои са другите двама.