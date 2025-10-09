ПАОК взе още един български център

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият елитен волейболен клуб ПАОК обяви привличането на централния блокировач Николай Къртев.

30-годишният българин, който през миналия сезон спечели титлата и националната купа на Чехия с тима на "Лви" (Прага), става съотборник с колегата си по амплоа Николай Колев, който ще играе в тима от Солун във втора поредна кампания.

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

Къртев е играл зад граница във Франция и Турция.

У нас е двукратен шампион с "Хебър", а е носил още екипите на "Виктория Волей", "Монтана", "Нефтохимик" и "Локомотив" (Пд).