Националният ни вратар се дипломира

Вратарят на "Левски" и на националния Светослав Вуцов се дипломира като висшист.

Това стана ясно от публикация във "Фейсбук" на баща му Велислав Вуцов, който пусна снимки на вратаря с академична шапка и тога. На церемонията е и чичото на Светльо - Руслан Вуцов.

Трима Вуцови - Руслав, Светльо и Вили

На щастливото събитие присъства и годеницата на стража Дарина Тонева.

За да си вземе дипломата, Светослав напусна за кратко лагера на националния отбор в Правец, а след това се върна за следобедната тренировка на селекционера Александър Димитров.