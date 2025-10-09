ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Бобчева: Вече имаме 10 камиона за извозван...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21465657 www.24chasa.bg

Националният ни вратар се дипломира

1244
Вуцов позира с любимата си - балерината Дарина.

Вратарят на "Левски" и на националния Светослав Вуцов се дипломира като висшист.

Това стана ясно от публикация във "Фейсбук" на баща му Велислав Вуцов, който пусна снимки на вратаря с академична шапка и тога. На церемонията е и чичото на Светльо - Руслан Вуцов.

Трима Вуцови - Руслав, Светльо и Вили
Трима Вуцови - Руслав, Светльо и Вили

На щастливото събитие присъства и годеницата на стража Дарина Тонева.

За да си вземе дипломата, Светослав напусна за кратко лагера на националния отбор в Правец, а след това се върна за следобедната тренировка на селекционера Александър Димитров.

Вуцов позира с любимата си - балерината Дарина.
Трима Вуцови - Руслав, Светльо и Вили

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание