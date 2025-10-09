Мбапе иска да счупи по-бързо рекорда на Жиру

"Рекорда на Жиру? Мисля, че ще го подобря, но не знам кога, може би още утре, кой знае?"

Това каза звездата на Франция Килиан Мбапе.

Футболистът на "Реал" (М) е на 5 гола от рекорда за най-много попадения за националния отбор. Той се държи именно от Жиру - 57. Головете на Мбапе са 52.

Асът на "петлите" е под въпрос за срещата с Азербайджан от световните пресевки. Мбапе има лека контузия, а треньорът на Франция Дидие Дешан още се чуди дали да пусне мегезвездата си на терена.

Самият Мбапе изрази желание, че може да играе. И нищо не го тревожи.

Искам да играя, треньорът иска също иска да играя. Мисля, че няма да има проблем да съм на терена. Нямам притеснения и продължаваме по пътя към световното първенство. Имах възможност да си почина преди новия сезон, да се подготвя. Започнах добре, но ще бъде дълъг сезон. Успявам да вкарвам, което винаги съм правил, но мога още да се подобря. Добре се адаптирах в Мадрид, чувствам се спокоен. Това не е атака към Франция, но животът е по-спокоен от Париж. Но все още е само октомври. Мога да вкарам на който и да е. Срещу Азербайджан е мач, който трябва да спечелим и да вземем три точки. Целта не е само да вкарваме голове, но ако ни се отвори възможност, ще го направи