ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21465934 www.24chasa.bg

Григор Димитров отказва и турнира в Стокхолм

2744
Григор Димитров

Григор Димитров ще отложи завръщането си на корта.

Според един от специализираните профили за заявки в турнирите най-добрият български тенисист се е оттеглил от турнира в Стокхолм. В шведската столица миналия сезон шампионът от 2013 г. игра финал. Няма да участва и носителят на титлата Томи Пол (САЩ).

Димитров не е играл след "Уимбълдън", където не довърши осминафинала срещу Яник Синер (Ит) заради разкъсване на гръден мускул. Контузията наложи операция и явно Григор все още не се чувства напълно възстановен, въпреки че тренира. 

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)