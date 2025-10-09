Григор Димитров отказва и турнира в Стокхолм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров ще отложи завръщането си на корта.

Според един от специализираните профили за заявки в турнирите най-добрият български тенисист се е оттеглил от турнира в Стокхолм. В шведската столица миналия сезон шампионът от 2013 г. игра финал. Няма да участва и носителят на титлата Томи Пол (САЩ).

Димитров не е играл след "Уимбълдън", където не довърши осминафинала срещу Яник Синер (Ит) заради разкъсване на гръден мускул. Контузията наложи операция и явно Григор все още не се чувства напълно възстановен, въпреки че тренира.