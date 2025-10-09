УЕФА даде "Ботев" (Пд) за пример в борбата с дигиталната зависимост сред децата

През февруари УЕФА стартира програмата Take Care, насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.

За документалния филм към четвъртия модул – „Дигитална зависимост", УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането. Във фокуса попадна Футболното училище на "Ботев" (Пловдив), което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.