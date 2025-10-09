ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21466050 www.24chasa.bg

УЕФА даде "Ботев" (Пд) за пример в борбата с дигиталната зависимост сред децата

1292

През февруари  УЕФА стартира програмата Take Care, насочена към ангажиране на спортни организации, треньори, родители и общности в подкрепа на децата за справяне с ключови съвременни предизвикателства – от липса на физическа активност и нездравословни навици, до психично здраве, дигитална зависимост и безопасност.

За документалния филм към четвъртия модул – „Дигитална зависимост", УЕФА избра Българския футболен съюз за партньор в заснемането. Във фокуса попадна Футболното училище на "Ботев" (Пловдив), което бе посочено като пример как чрез футбола младежите могат да бъдат ангажирани активно, социализирани и насърчени да прекарват по-малко време в дигитална среда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)