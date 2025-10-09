ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Новак Джокович на полуфинал №80 в "Мастърс 1000"

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Новак Джокович трудно тича, на моменти създава впечатлението, че ще се откаже, но продължава в Шанхай.

Бившият №1 в света отстрани 6:3, 7:5 Зизу Бергс (Бел) и стига 80-ия си полуфинал на турнир "Мастърс 1000". 

На 38 години и 4 месеца сърбинът е най-възрастният във финална четворка от тази категория. Следващият му съперник е изненадата Валентен Вашро. Представителят на Монако е 204-и в света и едва не отпадна в квалификациите в Китай. Но победи 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 контузения Холгер Руне (Дан) и вече е 92-и във виртуалната ранглиста. 

Играчът с най-ниско класиране, стигал полуфинал на "Мастърс 1000", е №550 Крис Уудръф (САЩ), който го направи в Индиън Уелс през 1999 г.

