Пожар пламна в къщата на Винисиус

Пожар пламна в къщата звездата на "Реал" (Мадрид) Винисиус.

Огънят, който е започнал от окачения таван на сауната, разположена в мазето, поради електрическа повреда, е причинил голям облак дим, който е засегнал два етажа на вилата.

Сигналът на телефон 112 е подаден около 11,00 часа сутринта и два пожарни екипа от Община Мадрид са изпратени на мястото, като успяват да овладеят пламъците и да угасят огъня в засегнатите стаи.

Дим е ​​изпълнил два етажа на къщата, въпреки че няма съобщение за пострадали или обгазени. Футболистът не е бил вкъщи по време на инцидента. Първоначалните хипотези сочат, че причината за пожара е електрическа повреда. Около обяд пожарната екипа е напуснала района, след като ситуацията е била овладяна.

Винисиус в момента тренира с националния на Бразилия в Сеул, заедно със съотборниците си Милитао и Родриго. Под ръководството на Карло Анчелоти, Бразилия ще се изправи срещу Република Корея на 10 октомври (13,00 ч.) и срещу Япония на 14 октомври.