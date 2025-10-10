Турция плаши националите: Имаме най-добрия играч на планетата

В Турция решиха да се изфукат с голямата си звезда Арда Гюлер в навечерието на двубоя с България. Срещата от квалификациите за световното първенство между двата тима е в събота от 21,45 ч на “Васил Левски”.

За комшиите двубоят е напълно задължителен, ако искат да имат шанс поне за бараж за мондиала в САЩ, Мексико и Канада догодина. Турция тръгна с успех над Грузия, но след това получи звучен шамар от Испания - 0:6 като домакин. Нашите пък са с две загуби от по 0:3 от европейския шампион и бившата съветска република.

Медиите в южната ни съседка една подир друга се скъсват да хвалят Гюлер и да го обявяват за най-добрия в момента. А дават и аргумент - според статистиката от началото на сезона е направил най-много ключови подавания в Ла Лига - 22.

Но статистиката на Арда не се ограничава само до Испания. Според анализа на Squawka никой играч в петте най-добри лиги в Европа не е генерирал толкова много ключови подавания, колкото Арда Гюлер. Международният център за спортни изследвания (CIES) също обяви младата надежда на футбола в Турция за най-добрия играч до 21 години в света в две различни категории. Сред 50-те лиги, анализирани от CIES, Арда е играчът с най-висок процент на защита на топката под висок натиск - 89%.

В същото време селекционерът на турците Винценчо Монтела е пред дилема с какъв състав на да излезе на “Васил Левски”. Сред повиканите личат имената на все футболисти, играещи в най-добрите първенства, и изборът наистина е много труден, твърдят местните медии.

“Още не е избистрил състава. Решението кой да е титуляр и кой не е много трудно”, твърди изданието “Хюриет”.

Иначе УЕФА повери срещата на нашите с турците на португалеца Луиш Годиньо. Асистенти ще му бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата ВАР ще отговарят сънародниците им Андре Наркизо и Елдер Малейро.

39-годишният Годиньо е съдия от 2002 г., като влиза в ранглистата на ФИФА през 2017 г. Той живее в Евора и работи като технически оператор в държавната администрация.

Реферът досега веднъж е имал досег с роден тим. През 2019 г. той ръководи срещата на ЦСКА с “Титоград” (Черна гора) от първия кръг на Лига Европа. “Червените” печелят без проблеми в София с 4:0.

Португалецът пък миналия сезон 3 пъти е бил ВАР на срещи от турския елит.

В същото време стражът на националите Светослав Вуцов вече е висшист. Вратарят на “Левски” напусна лагера на отбора в Правец, за да вземе дипломата си на церемония в НСА. По време на нея до Вуцов са най-близките му - годеницата му Дарина, баща му Вили Вуцов и чичо му Руслан.

БФС пък дари 100 000 лева на фондация “Слънчеви деца 2024”, която бе основана от Криско.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието “Заедно за децата”, което БФС реализира съвместно със “Слънчеви деца”, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за световното първенство през 2026.