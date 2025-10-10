Драгомир Драганов изгоря за съдия на ФИФА

Ръководилият доста добре дербито ЦСКА - “Лудогорец” Драгомир Драганов не е подаден към ФИФА за международен съдия, научи “24 часа” от източник от съдийската комисия. На негово място влиза варненецът Мартин Великов. Под въпрос е и оставането на Никола Попов, но към момента това не е потвърдено.

Имената са изпратени във ФИФА още през септември, но от БФС към момента не обявяват кои ще изпълнят петте места, които се полагат за международни арбитри.

България рядко прави смени в международните си рефери, като в момента от петимата единствено Радослав Гидженов има някакво бъдеще, след като бе пробван в големи първенства. Гидженов има някакви шансове да влезе в първа категория на УЕФА, която е втората по сила след елитната.

Георги Кабаков загуби всякакви шансове да влезе в категория елит, след като на 22 февруари догодина става на 40 години. УЕФА държи да се стигне по-рано в тази категория, за да може да се използва повече години. Пределната възраст на един съдия остава 45 години.

Никола Попов също отдавна няма никакви шансове да расте в ранглистата, след като навремето бе свален от втора в трета група, но след това УЕФА оправи ранглистата и сля двете най-ниски категории и той продължава да получава наряди за ВАР и четвърти съдия. Максимално обаче е на един двубой от евротурнирите за сезон.

Съдийската комисия удобно е забавила да изпрати на УЕФА, че Кабаков е получил наказание заради двубоя “Славия” - “Локо” (Пд), и той бе пратен на световната квалификация Латвия - Андора в събота в Рига. Ще му помагат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия ще е Радослав Гидженов. ВАР са Драгомир Драганов и Никола Попов.

Оценките си те ще получат от литовец - Нериюс Дунаускас. Дежурен делегат на двубоя е норвежката Прамила Сузане Олсен Матиасен.

Високоразредният мач означава, че по принцип евроцентралата няма сериозна вяра на родните арбитри.

Кабаков изгоря заради фаталния волейболен прийом на Мартин Георгиев от “белите” при първия гол в мача, който завърши 2:0 в полза на “Славия”. С него бе наказан и Владимир Вълков, който му бе асистент ВАР. Отърва се главният съдия Станимир Тренчев, който също имаше перфектна видимост към ситуацията, но не забеляза носената топка в наказателното поле на “Локо” (Сф).

До момента официално са спрени правата на трима арбитри от Първа лига - Кабаков, Вълков и Васимир Ел Хатиб, и трима от Втора лига за година и половина работа на съдийската комисия под ръководството на Станислав Тодоров. Поне към момента толкова много наказания не е имало през последните години.

Кабаков бе оправдан от шефа на съдиите Светослав Тодоров с думите, че няма безгрешни хора, и броени часове след това дойде наказанието на заседанието на комисията.

Назначението на Кабаков е единственото в този кръг на световните квалификации и европейските такива при младежите за България.

Интересен детайл е, че от началото на сезона никой не е виждал отговорника по ВАР Крум Стоилов и съдиите не са правили упражнения в буса. На последния семинар също така те са липсвали, а в момента най-големите скандали в родния футбол и претенциите са към тях.

